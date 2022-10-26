«Красовский – ценный кадр, а телевидение кишит геями»: Чичерина горой встала за журналиста, уволенного с RT

Юлия Чичерина уже заступалась за Антона Красовского, который наговорил непростительные вещи в ТВ-эфире про украинских детей и был уволен с RT за это. Она рассказала, что недавно его чуть не убили, и поэтому якобы он был не в себе.

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Видимо, певица посчитала, что ее слова не дошли до публики и встала горой в своем телераме за Антона Красовского, в адрес которого прозвучало также обвинение в том, что он нетрадиционной сексуальной ориентации. Впрочем, этого журналист и не скрывает.

«Это единственный гей, который открыто признает и публично кается во многих своих косяках, не притворяется счастливым семьянином, отцом семейства и мужем «бороды», а вот остальные гнездящиеся на развлекательном телевидении, такие сдержанные, в отличие от Красовского.

Кто бы что не говорил, повторю: Красовский - ценный кадр, российское развлекательное телевидение кишит геями, косящими под «счастливых» натуралов, но это ложь и «чинить телевизор» лучше начинать не с Красовского», - написала в своем телеграме Чичерина.