Канье Уэст потерял 1,6 миллиарда долларов из-за толстовки с надписью White Lives Matter

Хайповый поступок рэпера Канье Уэста, который показался на Неделе моды в Париже в толстовке с надписью White Lives Matter, обошелся ему очень дорого. Сообщается, что всего за месяц после своей выходки Уэст потерял 1,6 миллиарда долларов и теперь его состояние оценивается примерно в 400 миллионов долларов.

Дело в том, что львиную часть прибыли рэпер получал от своих рекламных контрактов с известными брендами. Но теперь от сотрудничества с Уэстом отказался Adidas, а за ним Balenciaga и журнал Vogue.

Многие говорят, что Канье совершил по сути социальное самоубийство и сам себя превратил в изгоя.

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