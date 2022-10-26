Канье Уэст потерял 1,6 миллиарда долларов из-за толстовки с надписью White Lives Matter

Хайповый поступок рэпера Канье Уэста, который показался на Неделе моды в Париже в толстовке с надписью White Lives Matter, обошелся ему очень дорого. Сообщается, что всего за месяц после своей выходки Уэст потерял 1,6 миллиарда долларов и теперь его состояние оценивается примерно в 400 миллионов долларов.
Дело в том, что львиную часть прибыли рэпер получал от своих рекламных контрактов с известными брендами. Но теперь от сотрудничества с Уэстом отказался Adidas, а за ним Balenciaga и журнал Vogue.
Многие говорят, что Канье совершил по сути социальное самоубийство и сам себя превратил в изгоя.
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После выхода в свет в той самой толстовке Уэст заявил, что Джордж Флойд, после смерти которого зародилось движение Black Lives Matter, стал жертвой не полицейского произвола, а употребления запрещенных препаратов.
В последующие дни Уэст ухитрился ляпнуть еще одну фразу, касающуюся на этот раз евреев. Теперь против него ополчились еще и представители этой национальности. Сложно представить, что он сможет вымолить у всех прощение и вернуть себе былой статус желанного гостя в высшем свете.