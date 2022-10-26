«Неожиданная радость»: счастливые Певцов и Дроздова рассказали о важных переменах

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова по праву считаются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Артисты много лет не только живут вместе, но и работают.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Накануне актер поделился важной новостью. Она касалась их с женой профессиональной деятельности в Институте Современного Искусства. Там Певцов и Дроздова возглавляют кафедру театрального искусства (декан и зав. кафедрой).

«Неожиданная радость! В честь 30-летия института и за какие-то заслуги нам вручили удостоверения-звания „Почетный профессор“. Спасибо. Служим российскому искусству», — написал Дмитрий в своем Telegram-канале.

Напомним, Певцов и Дроздова счастливы в отношениях около 27 лет. У пары подрастает 15-летний сын Елисей.