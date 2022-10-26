Пухлость оттопырила, спинку дугой: Михалкова знойно позировала в кровати (горячее фото)

Артистка Юлия Михалкова решила разбудить своих поклонников горячей фотографией в своем телеграме.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Экс-«пельмешка» знойно позировала в постели, прогибая спинку и демонстрируя свои роскошные формы.

«Вы любите утро? Вы любите его так, как люблю его я? Ведь каждое утро — это время начать жизнь снова», — пококетничала Юлия Михалкова со своими подписчиками.

Нет сомнений, после такого горячего кадра вряд ли кто-то сможет заснуть вновь.