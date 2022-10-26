Зепюр Брутян показала себя без белья — аппетитная: ждем реакции Павла Прилучного

Павел Прилучный и Зепюр Брутян.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети

«Мажор», как известно, товарищ довольно ревнивый.

Зепюр Брутян с самого начала брака с Павлом Прилучным ведет себя как настоящая восточная женщина. Старается не злить супруга лишними претензиями и разговорами, живет в отдельной комнате.

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При этом «мажор» проявляет себя как настоящий ревнивец. Недавно он появился в свете с молодой женой и все время нахождения на красной дорожке, запахивал ее декольте жакетом, стараясь прикрыть бюст благоверной.

Интересно, а что он скажет по поводу кадров, которые Брутян выставила в свои соцсети? На них артистка не только появляется в платье с глубоким декольте без белья, но и позволяет себя наглаживать прилюдно гримерше.

Зепюр Брутнян. Фото: соцсети

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