«Это непрофессионализм»: как Собчак опозорила Дакоту

В список тех, кто был замечен в подобном сотрудничестве, Ксения внесла Риту Дакоту. В YouTube-шоу POPCAKE выпускница «Фабрики звезд» опровергла слухи. Она заверила, что ее единственный авторский курс был о музыке.

«Это абсолютный непрофессионализм. У меня не было никогда совместных курсов ни с кем. Был музыкальный курс. Я обучала людей писать песни, потому что делаю это хорошо», — рассказала певица.

Напомним, онлайн-курсы активно продает возлюбленный Дакоты Федор Белогай. Он учит клиентов правильно медитировать.