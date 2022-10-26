«Это непрофессионализм»: как Собчак опозорила Дакоту

Рита Дакота. Фото: Global Look Press

Рита Дакота. Фото: Global Look Press

Певица опровергла сплетни.

Некоторое время назад Ксения Собчак выпустила документальный фильм о создателях сомнительных курсов. В числе прочего телеведущая отметила, что так называемые инфоцыгане часто обращаются к артистам, чтобы повысить доверие аудитории. 

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В список тех, кто был замечен в подобном сотрудничестве, Ксения внесла Риту Дакоту. В YouTube-шоу POPCAKE выпускница «Фабрики звезд» опровергла слухи. Она заверила, что ее единственный авторский курс был о музыке.

«Это абсолютный непрофессионализм. У меня не было никогда совместных курсов ни с кем. Был музыкальный курс. Я обучала людей писать песни, потому что делаю это хорошо», — рассказала певица.

Напомним, онлайн-курсы активно продает возлюбленный Дакоты Федор Белогай. Он учит клиентов правильно медитировать. 

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