Хаматова призналась, что ранее уже пыталась перебраться в Европу: Германия не понравилась

Когда ее наследницы Арина и Ася были маленькими, Чулпан Хаматова разрывалась на три страны: Россию, Германию и Австрию. Звезда везде была востребована — играла в кино и спектаклях. Однако в какой-то момент поняла, что стоит сделать выбор.

Чулпан Хаматова делала ставку на свою страну и ФРГ, остановившись все-таки на России. По ее словам, в Германии уже на тот момент «было много запретов», а вот в Москве «абсолютная свобода», «можно высказываться на любые темы».

Отметим, что это заявление знаменитость сделала сейчас — уже после серии обличительных интервью на Западе и эмиграции в Латвию.

Источник: Jauns․TV.