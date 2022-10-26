«Таким персонам не место на ТВ»: депутат Госдумы требует уволить Жанну Бадоеву с Первого канала

Когда в СМИ появилась новость о возвращении Жанны Бадоевой и ее шоу «Жизнь других» на Первый канал, оказалось, что многих эта новость не обрадовала.

Так, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина осудила решение канала возобновить отношения с телеведущей. Депутат уже написала письма министру культуры России Ольге Любимовой и гендиректору Первого канала Константину Эрнсту.

«Полагаю, что таким персонам не место на ТВ и ее необходимо снять с эфира», — требует Останина.

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