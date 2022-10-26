«В Москве можно все — абсолютная свобода»: Хаматова вдруг осознала, что Россия не так уж плоха

Артистка вспомнила, как пыталась несколько лет назад построить карьеру в Германии, роли ей там давали. Но все-таки предпочла вернуться в столицу РФ, поскольку здесь себя чувствовала вольготнее и лучше.

«В Германии уже тогда были запреты, могли вырезать кусок из фильма... А в Москве можно все — абсолютная свобода. Можно высказываться на любые темы, различными жанрами», — заявила Хаматова прибалтийским журналистам.

Она призналась, что видела в российском театре большое будущее и не смогла его оставить ради карьеры в Европе. Ну а теперь звезда старательно учит латышский, чтобы работать в Рижском театре. Она прекрасно понимает, что вечно с моноспектаклем, где она просто молчит, выступать у нее не получится.

Источник: Jauns․TV.