Названа страна, в которую решила сбежать внучка Елизаветы II: принц Гарри подал плохой пример

По данным издания New Idea, 34-летняя принцесса намерена переехать в Австралию вместе с семьей. Ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци построил в штате Квинсленд жилой комплекс из двадцати восьми особняков, и родственники очаровались им настолько, что намерены в нем жить теперь сами.

«Изначально они планировали провести там какое-то время, но Беатрис сказала, что хочет переехать туда жить. И чем скорее, тем лучше», - рассказала изданию подруга Беатрис.