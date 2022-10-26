Названа страна, в которую решила сбежать внучка Елизаветы II: принц Гарри подал плохой пример

Вряд ли история монархии в Великобритании помнит такое количество скандальных историй частного характера, как в современности.
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Королевская семья еще не отошла от побега принца Гарри его жены Меган Маркл в США из Англии. И вот новый сюрприз – принцесса Беатрис тоже решила эмигрировать из страны.
По данным издания New Idea, 34-летняя принцесса намерена переехать в Австралию вместе с семьей. Ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци построил в штате Квинсленд жилой комплекс из двадцати восьми особняков, и родственники очаровались им настолько, что намерены в нем жить теперь сами.
«Изначально они планировали провести там какое-то время, но Беатрис сказала, что хочет переехать туда жить. И чем скорее, тем лучше», - рассказала изданию подруга Беатрис.