Рэйф Файнс вступился за Джоан Роулинг: «Оскорбления в ее адрес отвратительны»

Британский актер Рэйф Файнс, исполнивший роль Волан-де-Морта в серии фильмов о Гарри Поттере, высказался в поддержку писательницы Джоан Роулинг, на которую многие ополчились после ее слов о трансгендерах.

По его мнению, заявления Роулинг не делают ее ни фашистом, ни трансфобом.

«Оскорбления в ее адрес отвратительны, это ужасно. Имею в виду, что я могу понять точку зрения тех, кто злится на ее высказывания о женщинах. Но это ведь не какой-то непристойный ультраправый фашист. Это просто женщина, заявляющая: «Я женщина, я чувствую себя женщиной и я хочу иметь возможность сказать, что я женщина». И я понимаю ее ход мыслей. Хоть я и не женщина».

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