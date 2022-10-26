Копии Белодедовой! Лазарев удивил снимком своих разнополых детей

А еще малыши стали просто копией подруги Сергея Лазарева Анны Белодедовой. Долгое время ходили слухи, что пару связывают романтические отношения и даже то, что они тайно поженились, поскольку их видели вместе в ресторанах. Однако, как пишет 24smi.org, Филипп Киркоров говорил, что они просто друзья.

Тем не менее, поклонники, увидев это фото в Сети, были поражены нереальным сходством сына и дочки Сергея Лазарева с Анной Белодедовой.