«А еще…»: Регина Тодоренко объяснила, почему 25 октября в их семье - трижды праздничный день

Для телеведущей, актрисы и певицы Регины Тодоренко 25 октября - один из самых насыщенных праздничных дней в году. Во-первых, это день рождения ее любимого папы. Именно отец Регины, Петр Тодоренко, этим утром получил первые поздравления от дочки в соцсетях.

«С днем рождения, мой папа», - написала Регина.

Второй праздник - это день рождения ее супруга - Влада Топалова. Во вторник Владу исполнилось 37 лет. Регина, Влад и их старший сын Миша устроили по этому случаю праздничный обед с тортиком. А папа звезды «Орла и решки» присоединился к ним и получил поздравления по видеосвязи.

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