«А еще…»: Регина Тодоренко объяснила, почему 25 октября в их семье - трижды праздничный день

Для телеведущей, актрисы и певицы Регины Тодоренко 25 октября - один из самых насыщенных праздничных дней в году. Во-первых, это день рождения ее любимого папы. Именно отец Регины, Петр Тодоренко, этим утром получил первые поздравления от дочки в соцсетях.
«С днем рождения, мой папа», - написала Регина.
Второй праздник - это день рождения ее супруга - Влада Топалова. Во вторник Владу исполнилось 37 лет. Регина, Влад и их старший сын Миша устроили по этому случаю праздничный обед с тортиком. А папа звезды «Орла и решки» присоединился к ним и получил поздравления по видеосвязи.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»
«А еще в этот день мы расписались», - напомнила Тодоренко о третьем важном событии, случившемся тоже 25 октября.
Напомним, пара оформила свои отношения официально в 2018 году, а празднование этого события они назначили на 3 июля 2019 года. Торжество состоялось в итальянском городе Сорренто.