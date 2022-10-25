«Выбита таким поступком»: стало известно о состоянии Жени Медведевой после предательства Дани Милохина

В этот вторник, 25 октября, стало известно, что блогер и музыкант Даня Милохин покинул проект «Ледниковый период» и уехал в Дубай. Поклонникам Милохин объяснил, что не видит для себя смысла участия в шоу.

Демарш Милохина стал полной неожиданностью не только для его фанатов, но и для тренеров проекта, и партнерши Дани, Жени Медведевой.