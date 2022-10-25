«Выбита таким поступком»: стало известно о состоянии Жени Медведевой после предательства Дани Милохина

В этот вторник, 25 октября, стало известно, что блогер и музыкант Даня Милохин покинул проект «Ледниковый период» и уехал в Дубай. Поклонникам Милохин объяснил, что не видит для себя смысла участия в шоу.
Демарш Милохина стал полной неожиданностью не только для его фанатов, но и для тренеров проекта, и партнерши Дани, Жени Медведевой.
«Женя явно очень сильно расстроена и выбита таким поступком, потому что это было достаточно внезапно. Переживает, да, но уже рвется в бой и хочет продолжать кататься в проекте», — рассказал продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух.
Илья Авербух добавил, что для него тоже остается загадкой мотив и причины такого поведения Дани Милохина.
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«Это было для всех большой неожиданностью. Буквально вечером мы провели очень хорошую тренировку, а днем я узнал, что Даня, оказывается, ночью улетел в Дубай. После этого я созвонился с Даней, он сказал, что благодарен за все и объяснил точно так же, как объяснил потом в своем послании, что он устал и потерял мотивацию», — поделился Илья Авербух.
По материалам «СтарХита».