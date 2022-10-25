На него променяла Харламова? Асмус в куртке из денима отметилась в парке под руку с таинственным возлюбленным

На этот раз Асмус поделилась кадрами, на которых гуляет в парке. Она предстала в джинсах и куртке из денима. Актриса на фото шла под руку с высоким парнем, который был в принтованной куртке. Избранник звезды был на голову ее выше.

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Поклонники были удивлены. Многим стало интересно, кто запечатлен с Кристиной на прогулке. Фанаты уверены, что это ее тайный возлюбленный. Уже давно ходят слухи, что она строит отношения с 27-летним коллегой Романом Евдокимовым.