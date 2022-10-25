На него променяла Харламова? Асмус в куртке из денима отметилась в парке под руку с таинственным возлюбленным

Кристина Асмус уже много лет снимается в кино. Многие зрители ее полюбили благодаря сериалу «Интерны». А потом она стала чаще сниматься в постельных сценах. На фоне выхода фильма «Текст» актриса развелась с Гариком Харламовым. Поклонники долго негодовали из-за того, что пара распалась.
Позже Кристина призналась, что еще раньше хотела подать на развод, но в итоге еще около года прожила с юмористом. У них растет дочка Анастасии, ради которой бывшие супруги видятся. Однако актриса не скрывает, что у нее уже давно есть новый возлюбленный. Только о личной жизни она предпочитает умалчивать.
На этот раз Асмус поделилась кадрами, на которых гуляет в парке. Она предстала в джинсах и куртке из денима. Актриса на фото шла под руку с высоким парнем, который был в принтованной куртке. Избранник звезды был на голову ее выше.
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Поклонники были удивлены. Многим стало интересно, кто запечатлен с Кристиной на прогулке. Фанаты уверены, что это ее тайный возлюбленный. Уже давно ходят слухи, что она строит отношения с 27-летним коллегой Романом Евдокимовым.
Кристина Асмус с возлюбленным. Фото: соцсети звезды