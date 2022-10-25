«Папа с сыном, дед с внуком»: Ефременкова засняла, как Мондезир и ее отец нянчатся с близнецами

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова 22 сентября стала мамой мальчиков-близнецов и теперь с удовольствием делится в микроблоге видео с участием наследников.
В этот вторник Юлия Ефременкова вместе с детьми, их отцом Мондезиром и своим папой впервые отправилась в гости. Компания навестила бабушку Юли, которую она называет мамой.
В микроблоге Юлия Ефременкова поделилась видео, на котором запечатлела, как Мондезир и ее отец держат на руках близнецов. Они только-только подъехали к дому, где живет бабушка, и вышли из машины со свертками на руках. Мальчики, судя по всему, капризничали, а папа и дед их пытались успокоить.
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Мужчины качали малышей на руках, в то время как мама снимала видео для своего микроблога.
«Папа с сыном, дед с внуком. Никуда сегодня не успели, ни по каким делам. Поэтому просто приехали навестить бабушку», — поделилась за кадром Юлия Ефременкова.
Напомним, отец Юлии Ефременковой накануне приехал в гости к дочери, чтобы увидеть маленьких внуков. Отношения с наследницей мужчина восстановил год назад после паузы в двадцать лет.
Прежде чем решиться на встречу с папой, Ефременкова посещала психолога.