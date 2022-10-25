Блеснула сокровенным: Ольга Бузова в тонком платье на шнуровке обнажила свои бедра на улице

А 25 октября Ольга вернулась в Москву. Она стала собираться на вечеринку. Артистка покрасовалась в черном откровенном платье с разрезами, которые зашнурованы. Она не стала скрывать, что отказалась от нижнего белья. Телеведущая на шпильках продефилировала по Парку Горького. Она не скрыла свои бедра.

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