Блеснула сокровенным: Ольга Бузова в тонком платье на шнуровке обнажила свои бедра на улице

Ольга Бузова давно стала медийной личностью. Она не скрывает, что у нее есть миллионы поклонников, а также немалое количество хейтеров. Однако артистка теперь редко реагирует на колкие высказывания в свой адрес. В этом году она много занимается спортом, чтобы вернуться в форму. При этом звезда не стесняется демонстрировать фигуру в дерзких образах.
Недавно Бузова отдохнула в Сочи. Накануне она поужинала в ресторане. Артистка намекнула, что у нее было свидание. Она встречается с таинственным избранником. Телеведущая признавалась, что он богатый, но его имя она скрывает.
А 25 октября Ольга вернулась в Москву. Она стала собираться на вечеринку. Артистка покрасовалась в черном откровенном платье с разрезами, которые зашнурованы. Она не стала скрывать, что отказалась от нижнего белья. Телеведущая на шпильках продефилировала по Парку Горького. Она не скрыла свои бедра.
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«Обычный вторник! Накидай огня, чтобы согреть меня», – написала звезда.
Поклонники опешили от такого пикантного наряда. Многие снова подвергли ее критике. «Платье шикарное», «За хлебом пошла?», «Какой-то сверх красивый и роскошный вторник получился!», «Опять без трусов щеголяет», «Оля, хватит раздеваться без повода», «Ты в курсе, что уже осень?», «Никакого стыда», — стали писать подписчики.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды