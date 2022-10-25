Спиной к народу: Вера Брежнева в белом топе и рваных джинсах показала крепкие тылы

Напомним, на днях стало известно, что в Италии Вера Брежнева живет на деньги, которые зарабатывает в России. Здесь у нее остался бизнес, который Вера Брежнева контролирует сама. По некоторым данным, звезда летом прилетела в Москву, чтобы лично убедиться в том, что дела идут нормально.