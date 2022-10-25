Спиной к народу: Вера Брежнева в белом топе и рваных джинсах показала крепкие тылы

Певица Вера Брежнева поделилась в микроблоге необычным кадром. Экс-солистка группы «ВИА Гра» решила показать поклонникам, как выглядит со спины.
Вера Брежнева повернулась к камере задом, засветив ровную спину, облаченную в белый топ, который она сочетала с рваными джинсами.
Снимок Вера Брежнева сделала в студии во время записи новой песни, которую она исполнила на украинском языке в дуэте с певицей Татьяной.
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«Когда рождается песня, с ней рождается идея видео, обложки. У меня родилась идея сделать вышивку и сфотографировать ее. Команда меня поддержала», — рассказала под фото Вера Брежнева.
Вера Брежнева в топе и джинсах. Фото: соцсети
Напомним, на днях стало известно, что в Италии Вера Брежнева живет на деньги, которые зарабатывает в России. Здесь у нее остался бизнес, который Вера Брежнева контролирует сама. По некоторым данным, звезда летом прилетела в Москву, чтобы лично убедиться в том, что дела идут нормально.