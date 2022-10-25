Оба светловолосые, носят очки: певец Шаман представил поклонникам своих родителей

В этот вторник, 25 октября, шоу канала «Россия 1» «Малахов» было посвящено стремительно набирающему популярность Ярославу Дронову, выступающему под псевдонимом Шаман.
В студии программы появились родители музыканта. Оба — светловолосые и носят очки.
Мама Шамана, Людмила Дронова, рассказала, что ее сын в детстве всегда носил с собой в кармане кусочек сахара, так как не успевал поесть. Тогда мало кто верил в то, что Ярослав станет знаменитостью.
«Зато теперь у нас появилось много друзей и родственников», — иронично заметила Людмила Дронова.
Мама Шамана. Фото: кадр программы «Малахов»
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Во время шоу Шаман рассказал, как дважды оказывался на волосок от смерти.
«Первый раз меня чуть не сбила машина. А во второй — я чуть не утонул, — поделился Шаман. — Меня унесло течением, я попал в водоворот, из которого сложно выбраться. Меня тогда спас отец. Теперь я умею плавать».
Отец Шамана. Фото: кадр программы «Малахов»
Напомним, Ярослав Дронов был участником шоу «Голос» Первого канала в 2014 году, где занял второе место.
Слава пришла к нему в 2022 году благодаря хитам «Встанем» и «Я русский», набравшим миллионы просмотров.
Ярослав Дронов женат, есть дочь от первого брака.