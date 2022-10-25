«Раз попал в такую ситуацию, нужно что-то делать»: сбежавший в США Пресняков высказался о мощном давлении

Старший сын Кристины Орбакайте и внук Аллы Пугачевой — Никита Пресняков — заявил, что на него с самого детства оказывала давление знаменитая семья.

Молодой человек понимал, что ему предстоит все время выдерживать сравнение со своими именитыми родственниками и доказывать, что он и сам чего-то стоит.