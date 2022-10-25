«Раз попал в такую ситуацию, нужно что-то делать»: сбежавший в США Пресняков высказался о мощном давлении

Старший сын Кристины Орбакайте и внук Аллы Пугачевой — Никита Пресняков — заявил, что на него с самого детства оказывала давление знаменитая семья.
Молодой человек понимал, что ему предстоит все время выдерживать сравнение со своими именитыми родственниками и доказывать, что он и сам чего-то стоит.
«Я начал понимать, раз я попал в такую ситуацию, нужно что-то такое делать, чтобы узнали, какой ты настоящий. Мне приятно, когда натыкаюсь на людей, который поменяли стереотипное мышление», — поделился Никита Пресняков в недавнем интервью Стасу Ярушину.
Судя по всему, беседа Преснякова и Ярушина записывалась еще до того, как внук Аллы Пугачевой уехал в США.
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Напомним, Никита Пресняков покинул Россию, когда ему принесли повестку из военкомата. По некоторым данным, он пешком пересек границу с Литвой и таким образом сумел уехать из страны.
А на днях стало известно, что внук Аллы Пугачевой находится в Лос-Анджелесе. В телеграм-каналах появилось видео с участием Никиты Преснякова, которое было сделано поклонниками в одном из клубов города.
По материалам YouTube-шоу «МузЛофт».