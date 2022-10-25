«Форма приятная»: Собчак засветила скромную грудь, позируя на беговой дорожке

Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Журналистка Ксения Собчак показала, с чего начинается ее удачный день.

Известная журналистка и светская львица Ксения Собчак через несколько дней отметит свой 41-й день рождения.

Несмотря на зрелый возраст, Ксении Собчак удалось сохранить вполне себе девичьи формы и хрупкий вид.

Ксения Собчак не позволяет себе ничего лишнего и много времени проводит в спортзале. Это позволяет ей оставаться в идеальной форме.

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В телеграм-канале Ксения Собчак поделилась видео, на котором предстала во время тренировки. Облаченная в легинсы и топ лавандового оттенка, Ксения Собчак показала тонкую талию, плоский живот и аккуратную грудь.

«Ну, что? Хороший день — это тот день, который начинается со спорта», — сказала в кадре Ксения Собчак.

«Час на дорожке после силовой — это мука, но сериалы спасают. Ну, и форма приятная», — написала под видео Ксения Собчак.

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