«Форма приятная»: Собчак засветила скромную грудь, позируя на беговой дорожке

Известная журналистка и светская львица Ксения Собчак через несколько дней отметит свой 41-й день рождения.

Несмотря на зрелый возраст, Ксении Собчак удалось сохранить вполне себе девичьи формы и хрупкий вид.

Ксения Собчак не позволяет себе ничего лишнего и много времени проводит в спортзале. Это позволяет ей оставаться в идеальной форме.

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