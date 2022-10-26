Почему вещи принцессы Дианы уничтожили сразу после ее смерти

Принцесса Диана погибла в 1997 году в страшном ДТП в Париже. Принц Чарльз тогда признался, что эта новость стала главным ударом для всей королевской семьи. Наследник престола испугался, что трагедия может уничтожить британскую монархию, ведь многие решили, что бывший супруг причастен к ДТП.

Забирать Диану из Франции поехал Чарльз, а также две ее сестры - леди Сара и леди Джейн. Втроем они привезли тело покойной на родину.

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Родственницы Дианы также попросили дворецкого уничтожить личные вещи сестры, чтобы они не попали в руки сумасшедших. Речь шла о нижнем белье, чулках, колготках и купальниках, сообщает BBC.