«С тобой никто не будет иметь никаких дел»: Милохину пригрозили страшным будущим после бегства с «Ледникового периода»

Известный блогер и певец Даня Милохин спровоцировал жуткий скандал, объявив о своем уходе из шоу Первого канала «Ледниковый период».

20-летняя знаменитость в своем микроблоге объяснила, что не понимает, зачем ему нужен проект. Фактически Даня Милохин подставил всех: продюсеров шоу, свою партнершу Женю Медведеву, тренера Александра Жулина и фанатов, болевших за него.

На демарш Дани Милохина отреагировали уже многие знаменитости, включая Татьяну Тарасову и Александра Жулина.

Оценила поступок Милохина и блогер Лена Миро. В своем «Живом журнале» она предрекла Дане Милохину печальное будущее.

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