Пока муж на работе: Пынзарь прогулялась по Турции в микрошортиках, обнажив плоский живот и стройные ножки

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь эту осень проводит жарко. Вместе с мужем и детьми она уже давно живет на две страны и с наступлением в России холодов уезжает в Турцию.

На берегу Средиземного моря, в Аланье, еще довольно жарко, так что Дарья Пынзарь надевает на себя минимум одежды.

На этот раз она предстала в топе и микрошортиках. Наряд подчеркнул хрупкость Дарьи Пынзарь, показал ее плоский живот и стройные ноги.

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