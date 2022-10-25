Пока муж на работе: Пынзарь прогулялась по Турции в микрошортиках, обнажив плоский живот и стройные ножки

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь эту осень проводит жарко. Вместе с мужем и детьми она уже давно живет на две страны и с наступлением в России холодов уезжает в Турцию.
На берегу Средиземного моря, в Аланье, еще довольно жарко, так что Дарья Пынзарь надевает на себя минимум одежды.
На этот раз она предстала в топе и микрошортиках. Наряд подчеркнул хрупкость Дарьи Пынзарь, показал ее плоский живот и стройные ноги.
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На пляж Дарья Пынзарь выбралась в сопровождении сыновей. Муж Даши, Сергей Пынзарь, не смог лицезреть красоту супруги, поскольку был на работе.
Дарья Пынзарь в микрошортиках. Фото: соцсети
«Коротко о том, как на мне отразилось солнечное затмение сегодня. Эти несчастные очки запутались в моих волосах, и я не могла их снять, попросила Артема, и он тоже не смог. Я, как самурай, их погнула, разодрала и освободилась, я так злилась, как никогда. Хорошо, что муж был на работе, а то, возможно, на месте очков был бы он», — поделилась Дарья Пынзарь под снимком.