«Пухлые губки»: Рудова удивила своих подписчиков детским фото

На днях Рудова устроила рубрику вопросов и ответов в соцсетях. Заодно звезда показала свои новые селфи, которые успела сделать перед сном, выбирая наряд на следующий день.

На одном из снимков блондинка предстала в трикотажном платье и кожаной косухе на плечах. Наряд оказался откровенным. И чтобы не испортить его соблазнительный эффект, Рудова отказалась от белья. Подписчики оценили откровенный вид звезды.