«Пухлые губки»: Рудова удивила своих подписчиков детским фото

Актриса и блогер Наталья Рудова порадовала своих подписчиков архивным снимком. Звезда показала, как выглядела в 14-летнем возрасте.
«Узнали школьницу? 14 лет Маське», — подписала кадр Рудова.
За несколько часов публикация набрала более сотни положительных реакций. Подписчики в комментариях отметили, что с возрастом актриса практически не изменилась, а школьная форма ей к лицу.
«И я такую же блузку носила!», «Учись ты со мной, я бы точно влюбился», «Стоит девица-красавица в березовой роще», «Уже тогда были пухлые губки!» — восхитились подписчики.
Наталья Рудова. Фото: соцсети
На днях Рудова устроила рубрику вопросов и ответов в соцсетях. Заодно звезда показала свои новые селфи, которые успела сделать перед сном, выбирая наряд на следующий день.
На одном из снимков блондинка предстала в трикотажном платье и кожаной косухе на плечах. Наряд оказался откровенным. И чтобы не испортить его соблазнительный эффект, Рудова отказалась от белья. Подписчики оценили откровенный вид звезды.