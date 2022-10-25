«Я о нем мнение поменял»: Жулин отреагировал на демарш Милохина, ушедшего с «Ледникового периода»

Тренер проекта Первого канала «Ледниковый период» Александр Жулин отреагировал на уход из шоу блогера и музыканта Дани Милохина. Он дал понять, что для всех решение Дани Милохина стало большой неожиданностью.

«Не было никаких предпосылок. Сам был вчера очень удивлен. Не думаю, что Милохин вернется. Раз он сделал такое заявление, думаю, оно было взвешенным», — прокомментировал Александр Жулин.

Тренер проекта добавил, что работа с Даней Милохиным не доставляла ему дискомфорта. По мнению Александра Жулина, пара Милохин и Медведева имели все шансы на победу в этом сезоне.

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