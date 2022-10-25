«Тяжело нам дается»: Наталья Фриске пожаловалась на бессонницу из-за режущихся зубов дочери

Певица Наталья Фриске в соцсетях пожаловалась подписчикам на бессонницу из-за того, что у ее маленькой дочери Луны режутся зубы. Сейчас звезда вместе с малышкой и отцом Владимиром Копыловым находятся на отдыхе за границей.
Еще в августе Наталья рассказала, что у ее четырехмесячной малышки прорезался первый зуб. Певица была удивлена и не сразу поверила в это, так как девочка еще слишком мала. Однако, проверив серебряной ложкой, она поняла, что это действительно зуб беспокоит малышку.
Сегодня Фриске пожаловалась фанатам на бессонную ночь из-за того, что у Луны активно прорезаются зубы.
«Ходим ночью по отелю, не хочет спать. Четыре зубика лезут… Этот тяжело нам дается, с температурой. Ну и дедушке лимон искали. У меня на отдыхе два ребенка», — посетовала знаменитость.
В Турции у малышки вновь начали резаться зубы. Наталья с тревогой рассказала, что не могла помочь дочке, так как в чужой стране нет нужных лекарств, которые помогли бы снять боль.
«У нас любимая игрушка теперь это холодная ложка. Ни в одной аптеке нет мази для зубок, есть только жаропонижающие. А я не хочу ребенка пичкать всякими жаропонижающими. Хотя температура у нас была где-то 38. Я купила электронный градусник, но он, мне кажется, немножечко гонит. Он показывал 37.8», — поделилась с поклонниками Наталья.
Наталья Фриске с дочерью Луной. Фото: соцсети
Позже звезда рассказала, что самочувствие ее отца и дочери начало улучшаться. Накануне Фриске-младшая рассказала подписчикам, что Владимир Копылов приболел, но сейчас потихоньку идет на поправку.
«Вчера температурили, болели все, а сегодня все на пляжике. Сегодня прекрасная погода. Вода просто класс, очень тепленькая», — заключила звезда.
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