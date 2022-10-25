«Тяжело нам дается»: Наталья Фриске пожаловалась на бессонницу из-за режущихся зубов дочери

Певица Наталья Фриске в соцсетях пожаловалась подписчикам на бессонницу из-за того, что у ее маленькой дочери Луны режутся зубы. Сейчас звезда вместе с малышкой и отцом Владимиром Копыловым находятся на отдыхе за границей.

Еще в августе Наталья рассказала, что у ее четырехмесячной малышки прорезался первый зуб. Певица была удивлена и не сразу поверила в это, так как девочка еще слишком мала. Однако, проверив серебряной ложкой, она поняла, что это действительно зуб беспокоит малышку.

Сегодня Фриске пожаловалась фанатам на бессонную ночь из-за того, что у Луны активно прорезаются зубы.

«Ходим ночью по отелю, не хочет спать. Четыре зубика лезут… Этот тяжело нам дается, с температурой. Ну и дедушке лимон искали. У меня на отдыхе два ребенка», — посетовала знаменитость.

В Турции у малышки вновь начали резаться зубы. Наталья с тревогой рассказала, что не могла помочь дочке, так как в чужой стране нет нужных лекарств, которые помогли бы снять боль.