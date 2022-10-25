Пластика пантеры: похудевшая Саша Черно из «Дома-2» устроила танцы в ванной, завернувшись в полотенце

Несмотря на необычную внешность и весьма корпулентные формы, экс-участница «Дома-2» Саша Черно никогда не страдала комплексами.

Собственно, смелости и бесстыдству Саша Черно обязана своей популярности. За последнее время Саша Черно заметно похудела, избавившись от нескольких десятков килограммов. И в результате еще более раскрепостилась.

В ее микроблоге стали появляться видео, которые она себе ранее не позволяла.

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