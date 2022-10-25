Пластика пантеры: похудевшая Саша Черно из «Дома-2» устроила танцы в ванной, завернувшись в полотенце

Несмотря на необычную внешность и весьма корпулентные формы, экс-участница «Дома-2» Саша Черно никогда не страдала комплексами.
Собственно, смелости и бесстыдству Саша Черно обязана своей популярности. За последнее время Саша Черно заметно похудела, избавившись от нескольких десятков килограммов. И в результате еще более раскрепостилась.
В ее микроблоге стали появляться видео, которые она себе ранее не позволяла.
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Саша Черно поделилась видео, которое сделала утром, приняв душ. Свое влажное тело она завернула в банное полотенце и начала выплясывать под новую песню исполнителя Джонни о несчастной любви.
«Никак, никак, никак не разлюбить тебя», — слышен в кадре трек Джонни.
Саша Черно красиво двигается под музыку, демонстрируя, что не лишена пластики и обладает хорошей амплитудой.
«С чего бы начать вообще», — подписала видео Саша Черно.
Вероятно, танцы в ванной помогают ей лучше спланировать предстоящий день.