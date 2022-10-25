«Увез в неизвестном направлении»: актрису «Служебного романа» Выходцеву нашли в доме престарелых

Звезду фильмов «Служебный роман», «Тихий Дон» и «Любимая женщина механика Гаврилова» Инну Выходцеву после тревожных сообщений нашли в доме престарелых. Напомним, несколько дней актриса не выходила на связь. Друзья Инны Николаевны, забив тревогу, обратились за помощью.

В начале месяца знаменитость госпитализировали с болями в желудке. После недельного лечения 88-летнюю Выходцеву выписали. Забирать звезду советских фильмов приехал молодой человек, который представился водителем. Он увез Инну Николаевну в неизвестном направлении.

Сегодня стало известно, что до дома актриса так и не доехала: неизвестный (неясно, по чьей просьбе) сдал актрису в дом престарелых. Инна Выходцева всегда боялась оказаться в пансионате, передает StarHit.

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«Зачем Леню Куравлева сдали чужим людям?» — возмущалась звезда кино, узнав, что ее коллега находится в подобном месте.

Также неизвестно, с кем жила Инна Николаевна последние годы. После гибели сына актриса перестала давать интервью и выходить в свет.