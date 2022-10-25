Даня Милохин и Женя Медведева отписались друг от друга в соцсетях

Даня Милохин, к сожалению, покинул популярный проект Первого канала «Ледниковый период». Причем сделал это блогер крайне некрасиво. Никого не предупредив, звезда «ТикТока» улетел в Дубай.

Во вторник он не появился на генеральном прокате, а вечером записал видео, в котором сообщил, что устал. И это накануне съемок нового выпуска в «Лужниках».

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В итоге Милохин подставил создателей «Ледникового периода» и Первый канал, в эфире которого и показывают проект. Напарница Дани, Женя Медведева. осталась без партнера, несмотря на все старания.

Милохин и Медведева уже отписались друг от друга в соцсетях.