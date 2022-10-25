С санкции бабушки Симоны: дочь рэпера Тимати выкрасила волосы в розовый цвет

Рэпер Тимати

Рэпер Тимати. Фото: Global Look Press

Восьмилетняя наследница рэпера Тимати и модели Алены Шишковой похвасталась новым имиджем.

Восьмилетнюю дочку рэпера Тимати и модели Алены Шишковой — Алису — воспитывает бабушка Симона, мама музыканта.

По образованию Симона Яковлевна педагог и знает, как вырастить из ребенка достойного человека. Алису она держит в строгости, но вместе с тем окутывает любовью и иногда позволяет шалости.

Так, с санкции бабушки Симоны Алиса выкрасила волосы в розовый цвет. Снимок девочки с цветными локонами в микроблоге разместила сама Симона Яковлевна.

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Алиса в кадре шкодно улыбается и демонстрирует всем язык.

«Наш ответ коридору солнечных затмений!» — подписала Симона Яковлевна кадр с внучкой.

Дочь рэпера Тимати. Фото: соцсети

Поклонники звездного семейства пришли в восторг от позитивного снимка.

«Какая классная прическа», «Как же сильно она здесь похожа на свою маму», «Вот это радужная леди», «Шкодная такая», — высказались в Сети.

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