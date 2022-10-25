С санкции бабушки Симоны: дочь рэпера Тимати выкрасила волосы в розовый цвет

Восьмилетнюю дочку рэпера Тимати и модели Алены Шишковой — Алису — воспитывает бабушка Симона, мама музыканта.
По образованию Симона Яковлевна педагог и знает, как вырастить из ребенка достойного человека. Алису она держит в строгости, но вместе с тем окутывает любовью и иногда позволяет шалости.
Так, с санкции бабушки Симоны Алиса выкрасила волосы в розовый цвет. Снимок девочки с цветными локонами в микроблоге разместила сама Симона Яковлевна.
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Алиса в кадре шкодно улыбается и демонстрирует всем язык.
«Наш ответ коридору солнечных затмений!» — подписала Симона Яковлевна кадр с внучкой.
Дочь рэпера Тимати. Фото: соцсети
Поклонники звездного семейства пришли в восторг от позитивного снимка.
«Какая классная прическа», «Как же сильно она здесь похожа на свою маму», «Вот это радужная леди», «Шкодная такая», — высказались в Сети.