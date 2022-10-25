С санкции бабушки Симоны: дочь рэпера Тимати выкрасила волосы в розовый цвет

Восьмилетнюю дочку рэпера Тимати и модели Алены Шишковой — Алису — воспитывает бабушка Симона, мама музыканта.

По образованию Симона Яковлевна педагог и знает, как вырастить из ребенка достойного человека. Алису она держит в строгости, но вместе с тем окутывает любовью и иногда позволяет шалости.

Так, с санкции бабушки Симоны Алиса выкрасила волосы в розовый цвет. Снимок девочки с цветными локонами в микроблоге разместила сама Симона Яковлевна.

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