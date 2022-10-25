Осенний тренд: Саша Савельева отметилась в пальто самого модного цвета и струящихся брюках в пол

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На этот раз Саша вышла на променад в с труящихся брюках в пол и свитере канареечного цвета. Лук дополняло короткое пальто в модном цвете муссон. Она также облачилась в белые ботинки на толстой подошве. Певица продемонстрировала наряд оверсайз в кэжуал стиле.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Такой красивый цвет», «Очень стильный образ», «Словно сошла со страниц глянца», «Бесподобно выглядите», «Ох, какова красота», — стали писать подписчики.