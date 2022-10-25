Осенний тренд: Саша Савельева отметилась в пальто самого модного цвета и струящихся брюках в пол

Саша Савельева является популярной певицей. Она давно покинула группу «Фабрика» и строит сольную карьеру. Примечательно, что артистка состоит в браке с актером Кириллом Сафоновым. У них подрастает сын Леон. Их считают одной из самых стильных пар в отечественном шоу-бизнесе. Звезда для каждого выхода в свет подбирает женственные наряды.
В последнее время Савельева часто демонстрирует новые наряды. Она также любит покупать обновки для подрастающего сына. Певица любит лаконичные образы. На днях она щегольнула в костюме с жакетом мужского кроя.
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На этот раз Саша вышла на променад в с труящихся брюках в пол и свитере канареечного цвета. Лук дополняло короткое пальто в модном цвете муссон. Она также облачилась в белые ботинки на толстой подошве. Певица продемонстрировала наряд оверсайз в кэжуал стиле.
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Такой красивый цвет», «Очень стильный образ», «Словно сошла со страниц глянца», «Бесподобно выглядите», «Ох, какова красота», — стали писать подписчики.
Саша Савельева. Фото: соцсети звезды