Сладко стиснула ножки: затянутая в черную кожу и сетку Юлия Михалкова томно прилегла на диване

Юлия Михалкова

Юлия Михалкова. Фото: соцсети

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова раскрепостилась перед камерой.

Звезда шоу «Уральские пельмени», актриса юмористического жанра Юлия Михалкова аудиторию в соцсетях и не думает смешить.

Своей задачей Юлия Михалкова, очевидно, видит баловать мужчин своими провокационными снимками, на которых предстает то полуобнаженной, то одетой в дерзкие наряды, поражающие воображение.

На этот раз Юлия Михалкова раскрепостилась перед камерой, вальяжно и томно развалившись на диване.

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Облачена соблазнительная экс-«пельмешка» при этом в черный наряд, состоящий из кожи и сетки.

Мини-юбка из черной кожи плотно обхватывает бедра Юлии Михалковой, обнажая ее стройные ножки, на которые натянуты тонкие колготки со стрелками. Это только добавляет дерзкого градуса в образ.

Юлия Михалкова в кожаной мини-юбке. Фото: соцсети

«Представления о том, как «должно быть», портят нам ощущения от того, «как есть». Сейчас пишу для всех. Для себя тоже», — подписала горячий снимок Юлия Михалкова.

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