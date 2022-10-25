Сладко стиснула ножки: затянутая в черную кожу и сетку Юлия Михалкова томно прилегла на диване

Звезда шоу «Уральские пельмени», актриса юмористического жанра Юлия Михалкова аудиторию в соцсетях и не думает смешить.
Своей задачей Юлия Михалкова, очевидно, видит баловать мужчин своими провокационными снимками, на которых предстает то полуобнаженной, то одетой в дерзкие наряды, поражающие воображение.
На этот раз Юлия Михалкова раскрепостилась перед камерой, вальяжно и томно развалившись на диване.
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Облачена соблазнительная экс-«пельмешка» при этом в черный наряд, состоящий из кожи и сетки.
Мини-юбка из черной кожи плотно обхватывает бедра Юлии Михалковой, обнажая ее стройные ножки, на которые натянуты тонкие колготки со стрелками. Это только добавляет дерзкого градуса в образ.
Юлия Михалкова в кожаной мини-юбке. Фото: соцсети
«Представления о том, как «должно быть», портят нам ощущения от того, «как есть». Сейчас пишу для всех. Для себя тоже», — подписала горячий снимок Юлия Михалкова.