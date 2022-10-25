Звезда «Дома-2» Юлия Салибекова получает угрозы от семьи бывшего мужа

Звезда «Дома-2» Юлия Салибекова жалуется на угрозы, которые начала получать по телефону. Звонки поступают от имени семьи ее бывшего супруга. Процесс развода длится уже год.
«Он решил бросить меня с тремя детьми в декабре 2021 года. Назад его я уже не пустила», — заявила Салибекова.
Родственники бывшего мужа, по ее словам, устроили девушке настоящую травлю. При этом с внуками бабушка и дедушка не общаются, попыток как-то примирить сына и невестку не делали.
«Когда мы расставались, сказала, забирай «инфинити», который купила я, но ему этого оказалось мало», — рассказала Юлия.
Кроме машины, Тигран претендует на квартиры, купленные на деньги Юлии. Девушка жалуется на угрозы по телефону и планирует лишить Тиграна родительских прав.
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«Не знаю, кто звонит, угрожает, из чата какие-либо поклонницы, которые поливают меня грязью, или действительно какие-то представители… Последний раз без моего ведома он забрал младшего из садика, ребенок потом плакал весь вечер. Я не знаю, что он с ним делал», — поделилась Юлия в беседе с изданием РИА ФАН.