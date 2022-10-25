Звезда «Дома-2» Юлия Салибекова получает угрозы от семьи бывшего мужа

Звезда «Дома-2» Юлия Салибекова жалуется на угрозы, которые начала получать по телефону. Звонки поступают от имени семьи ее бывшего супруга. Процесс развода длится уже год.

«Он решил бросить меня с тремя детьми в декабре 2021 года. Назад его я уже не пустила», — заявила Салибекова.

Родственники бывшего мужа, по ее словам, устроили девушке настоящую травлю. При этом с внуками бабушка и дедушка не общаются, попыток как-то примирить сына и невестку не делали.

«Когда мы расставались, сказала, забирай «инфинити», который купила я, но ему этого оказалось мало», — рассказала Юлия.

Кроме машины, Тигран претендует на квартиры, купленные на деньги Юлии. Девушка жалуется на угрозы по телефону и планирует лишить Тиграна родительских прав.

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