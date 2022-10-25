«Внутри футбольная команда»: беременная Орлова рассказала о самочувствии

Певица Ольга Орлова ждет ребенка. О радостных моментах своей беременности звезда любит делиться с подписчиками в соцсетях. Так, вчера поклонникам стало интересно, чувствует ли Орлова движения будущего малыша. Певица ответила утвердительно и добавила, что по ощущениям она вынашивает «футбольную команду».

Ранее Ольга Орлова признавалась подписчикам, что не будет делать популярную у других знаменитостей гендер-пати, где в формате вечеринки узнают пол будущего ребенка. По словам певицы, она уже знает пол малыша.