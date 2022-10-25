«Внутри футбольная команда»: беременная Орлова рассказала о самочувствии

Ольга Орлова

Ольга Орлова. Фото: Global Look Press

Звезда также рассказала подписчикам, что уже знает пол будущего ребенка.

Певица Ольга Орлова ждет ребенка. О радостных моментах своей беременности звезда любит делиться с подписчиками в соцсетях. Так, вчера поклонникам стало интересно, чувствует ли Орлова движения будущего малыша. Певица ответила утвердительно и добавила, что по ощущениям она вынашивает «футбольную команду».

Ранее Ольга Орлова признавалась подписчикам, что не будет делать популярную у других знаменитостей гендер-пати, где в формате вечеринки узнают пол будущего ребенка. По словам певицы, она уже знает пол малыша.

«Чувствую внутри футбольную команду», — с иронией отметила певица своим фанатам.

Скрин из соцсетей Ольги Орловой. Фото: соцсети

К слову, большинство подписчиков рады за звезду, но находятся и те, кто указывает на то, что между ней и ребенком будет большая разница в возрасте. На это знаменитость отвечает, что появление малыша на свет было обдуманным и взвешенным решением. По словам Ольги, о будущем малыше уже подумали настолько хорошо. Некоторым подписчикам, как выразилась певица, такого «даже не снилось».

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