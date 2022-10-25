«Наша Степаня выросла»: как выглядит младшая дочка экс-участника «Дома-2» Степы Меньщикова, рожденная на проекте

В семье бывших участников «Дома-2» Степана Меньщикова и его жена Ангелины Монах подрастает дочка Степания.

Для обоих родителей малышка стала поздним ребенком. Когда она появилась на свет, Меньщикову было за сорок, а Монах приближалась к этой цифре.

Степан и Ангелина души не чают в своей малышке. Они балуют ее и периодически показывают поклонникам, как растет и меняется Степания.

На этот раз Ангелина Монах засняла дочку в тот момент, когда та лакомилась леденцом.

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