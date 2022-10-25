«Наша Степаня выросла»: как выглядит младшая дочка экс-участника «Дома-2» Степы Меньщикова, рожденная на проекте

В семье бывших участников «Дома-2» Степана Меньщикова и его жена Ангелины Монах подрастает дочка Степания.
Для обоих родителей малышка стала поздним ребенком. Когда она появилась на свет, Меньщикову было за сорок, а Монах приближалась к этой цифре.
Степан и Ангелина души не чают в своей малышке. Они балуют ее и периодически показывают поклонникам, как растет и меняется Степания.
На этот раз Ангелина Монах засняла дочку в тот момент, когда та лакомилась леденцом.
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«Вот такая наша Степаня выросла. Обожает сладкое, кроме сока в тетрапакетах», — подписала фото Ангелина Монах.
Малышка в кадре застыла с очень довольной мордочкой, восхитив поклонников милотой.
Дочь Степана Меньщикова. Фото: соцсети
Напомним, дочь Степана Меньщикова, Степания, появилась на свет, когда ее родители были участниками «Дома-2». Произошло это прекрасное событие в августе 2020 года.
Сразу после рождения малышки Меньщиков и Монах покинули проект, а скоро канал ТНТ перестал освещать события телестройки. С апреля 2021 года «Дом-2» выходит в эфир на телеканале «Ю».