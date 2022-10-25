«Я два раза чуть не умер»: певец Шаман признался, что чудом остался жив

Певец Шаман

Певец Шаман. Фото: соцсети

Автор хита «Я русский», певец Шаман, был на волоске от смерти.

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Шаман, рассказал, что два раза в жизни находился на волоске от смерти.

В детстве с ним произошли две истории, в которых он чудом остался жить.

«Я два раза чуть не умер. В первый раз меня чуть не сбила машина, а в 12 лет я чуть не утонул: унесло течением, попал в водоворот. Отец меня спас», — рассказал Шаман в студии телеканала «Россия 1».

Напомним, популярность пришла к Ярославу Дронову в этом году. Сначала он взорвал Сеть своей песней «Встанем», а затем патриотической композицией «Я русский», которая стала хитом. 

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Сейчас певец Шаман является самым дорогим исполнителем в России наравне с Полиной Гагариной. За одно выступление этих вокалистов организаторы выкладывают 3,3 миллиона рублей.

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