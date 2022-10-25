«Топ сдавил пампушки»: Рудова в косухе оверсайз обнажила свои прелести на камеру, сразив поклонников

На этот раз Рудова предстала в своем осеннем аутфите. Она покрасовалась в косухе оверсайз, которую распахнула на камеру. Актриса продемонфтрировала пышное дкольте в крохотном топе. Лук также дополняли джинсы-варенки. Она во рту держала чупа-чупс. Наталья не стала скрывать прелести своей фигуры.

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