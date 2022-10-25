«Топ сдавил пампушки»: Рудова в косухе оверсайз обнажила свои прелести на камеру, сразив поклонников

Наталья Рудова уже давно снимается в кино. Она может похвастаться яркими ролями в кино, но поклонники знают ее благодаря сериалу «Татьянин день». Все чаще блондинка играет роковых красоток. Не так давно она снялась в сериале «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным. Зачастую звезда предстает в провокационных нарядах в кадре и в жизни.
Уже длительное время Рудова занимается спортом. В 39 лет она не перестает хвастаться точеной фигурой. Актриса носит наряды, которые выгодно подчеркивают ее формы. Она не боится выглядеть броско и даже провокационно.
На этот раз Рудова предстала в своем осеннем аутфите. Она покрасовалась в косухе оверсайз, которую распахнула на камеру. Актриса продемонфтрировала пышное дкольте в крохотном топе. Лук также дополняли джинсы-варенки. Она во рту держала чупа-чупс. Наталья не стала скрывать прелести своей фигуры.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
«За хлебом», – написала она.
Наталья сразила поклонников. Многие восхитились ее смелым нарядом и потянутой фигурой.
«Ну что за куколка», «Львица наша», «Какова красота», «Топ сдавил пампушки», «А косуха может сидеть еще лучше?», «Какая вас бомбическая фигура», — стали писать подписчики.