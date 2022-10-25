Беременная звезда сериала «СашаТаня» лишилась дома и чуть не развелась с мужем

В 2019 году Алина Ланина приобрела участок в Подмосковье. На нем они с мужем возвели небольшой дом. К сожалению, в итоге пара продала коттедж.
Актриса, которая сейчас ждет второго ребенка, призналась, что жилье оказалось маловато для ее семьи.
«В пятницу где-то между грузчиками, скотчем, съемками, акушерками я продала свой дом мечты. Мы, очевидно, выросли из этого проекта», — поделилась звезда сериала «СашаТаня» в соцсети.
Сначала Алина с мужем и сыном, которому в декабре исполнится два года, перебрались в съемную квартиру. Однако из-за шумных соседей и финансовых трудностей семье пришлось переехать оттуда за город.
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Ланина призналась, что из-за навалившихся проблем с недвижимостью и работой их отношения с супругом дали трещину. К счастью, паре удалось сохранить брак.
«Вся история с жильем. Потом закрылись проекты. Осталась без работы. Новая беременность. И… Я чуть не подала на развод в августе», — рассказала Алина.