Беременная звезда сериала «СашаТаня» лишилась дома и чуть не развелась с мужем

Алина Ланина. Фото: соцсети

Алина Ланина. Фото: соцсети

Алина Ланина рассказала о личном.

В 2019 году Алина Ланина приобрела участок в Подмосковье. На нем они с мужем возвели небольшой дом. К сожалению, в итоге пара продала коттедж.

Актриса, которая сейчас ждет второго ребенка, призналась, что жилье оказалось маловато для ее семьи.

«В пятницу где-то между грузчиками, скотчем, съемками, акушерками я продала свой дом мечты. Мы, очевидно, выросли из этого проекта», — поделилась звезда сериала «СашаТаня» в соцсети.

Сначала Алина с мужем и сыном, которому в декабре исполнится два года, перебрались в съемную квартиру. Однако из-за шумных соседей и финансовых трудностей семье пришлось переехать оттуда за город.

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Ланина призналась, что из-за навалившихся проблем с недвижимостью и работой их отношения с супругом дали трещину. К счастью, паре удалось сохранить брак.

«Вся история с жильем. Потом закрылись проекты. Осталась без работы. Новая беременность. И… Я чуть не подала на развод в августе», — рассказала Алина.

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