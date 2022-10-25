«Не обвиняйте меня больше, я осознала»: Гузеева публично покаялась

Лариса Гузеева удивила поклонников неожиданным эмоциональным посланием в соцсети. Ведущая шоу «Голос 60+» извинилась за то, что раньше была равнодушна к собакам.

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Звезда призналась, что изменила свою точку зрения благодаря своей четвероногой любимице Жуже.