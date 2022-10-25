«Не обвиняйте меня больше, я осознала»: Гузеева публично покаялась

Лариса Гузеева удивила поклонников неожиданным эмоциональным посланием в соцсети. Ведущая шоу «Голос 60+» извинилась за то, что раньше была равнодушна к собакам.
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Звезда призналась, что изменила свою точку зрения благодаря своей четвероногой любимице Жуже.
«Люди добрые и не очень! Я действительно была равнодушна к собакам, пока не родила себе Жужу. Не обвиняйте меня больше, пожалуйста, про раньше. Всех, кого нелюбовью задела, прошу меня простить. Я осознала. Давайте дружить», — написала Гузеева.
Лариса Гузеева. Фото: соцсети
Напомним, недавно Лариса Александровна отсудила у студии интерьеров и мебели Елены Лебедевой два миллиона рублей. Телеведущая осталась недовольна работой, которую дизайнер провела в ее квартире.
Иск был удовлетворен частично. Изначально звезда требовала восемь миллионов рублей.