Волнительно: Ефременкова из «Дома-2» познакомила сыновей-близнецов со своим отцом, которого не видела двадцать лет

Не успела бывшая участница «Дома-2» Юлия Ефременкова выписаться с сыновьями-близнецами из клиники, как ей пришлось принимать гостей.
Навестить молодую маму и ее большую семью решил папа Юлии Ефременковой Леонид Евгеньевич Кириенко.
Он приехал в Москву рано утром, Юлия Ефременкова и Мондезер отправились встречать его в четыре утра, оставив сыновей-близнецов с бабушкой.
«К нам в гости приехал мой папа», — поделилась Юлия Ефременкова в микроблоге.
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Юлия Ефременкова представила сыновей-близнецов своему папе, давая понять, что для нее это был очень волнительный момент.
Напомним, с отцом Юлия Ефременкова начала общаться всего год назад, а до этого она и ее родитель не виделись двадцать лет. Перед встречей с папой Юлия Ефременкова консультировалась у психолога.
Сейчас в их отношениях все хорошо. Мужчина в числе первых узнал, что станет дедом, а теперь и познакомился с внуками.