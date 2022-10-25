Волнительно: Ефременкова из «Дома-2» познакомила сыновей-близнецов со своим отцом, которого не видела двадцать лет

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Юлия Ефременкова представила сыновей-близнецов своему папе, давая понять, что для нее это был очень волнительный момент.

Напомним, с отцом Юлия Ефременкова начала общаться всего год назад, а до этого она и ее родитель не виделись двадцать лет. Перед встречей с папой Юлия Ефременкова консультировалась у психолога.

Сейчас в их отношениях все хорошо. Мужчина в числе первых узнал, что станет дедом, а теперь и познакомился с внуками.