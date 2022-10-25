Вообще не изменились: Екатерина Стриженова отметила 35-летие со дня свадьбы (фото)

Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. Зрители видят ее почти каждый день в таких передачах, как «Доброе утро» и «Время покажет». Примечательно, что в 54 года она не перестает восхищать поклонников моложавым видом. Ведущая также часто хвастается модными нарядами. Свободное время посвящает семье.