Вообще не изменились: Екатерина Стриженова отметила 35-летие со дня свадьбы (фото)

Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. Зрители видят ее почти каждый день в таких передачах, как «Доброе утро» и «Время покажет». Примечательно, что в 54 года она не перестает восхищать поклонников моложавым видом. Ведущая также часто хвастается модными нарядами. Свободное время посвящает семье.
У Стриженовой крепкий брак с коллегой Александром. Они вырастили дочек Анастасию и Александру. Теперь телеведущая с радостью нянчит внука Петю. 25 октября супруги отметили годовщину со дня свадьбы. Младшая наследница поздравила их и опубликовала архивные фото.
«35 лет назад зародилась наша семья. День свадьбы! Мама, папа, вы главное будьте здоровы, а счастливыми вы и так делаете друг друга каждый день. Настоящий пример любви. Спасибо за жизнь, нам с Настей очень повезло с вами», — написала Саша.
«Александра, родителей не выбирают, но мы с папой не представляем своей жизни без тебя и Насти!» — ответила ей мама.
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Екатерина Стриженова с мужем. Фото: соцсети
Поклонники не только присоединились к поздравлениям, но и отметили, что супруги нисколько не изменились за минувшие годы.
«Какие все классные! Поздравляю такую прекрасную семью», «Такие красивые!», «Они все такие же! Просто восторг», «Счастье налицо», «Красивая пара», — стали писать пользователи Сети.
Екатерина Стриженова с мужем. Фото: соцсети звезды