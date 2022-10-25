«Нос отпилила, а губы надула»: какой была красотка-любовница Тимати несколько лет назад

После того, как Валентина Иванова закрутила роман с Тимати, за девятнадцатилетней моделью стали следить миллионы любопытных пользователей Сети. Правда, разузнать о прошлом красотки толком ничего не удалось.

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Недавно всплыло видео, которое подтвердило знакомство девушки со специалистом по VIP-знакомствам Петром Листерманом. Однако данные о том, что Валентина пользовалась услугами известного «сводника», не нашли подтверждения.

Также Telegram-канал Yobajur раздобыл архивные снимки Ивановой, которые были сделаны в 2015 году. На них модель предстала блондинкой.