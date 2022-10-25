«Нос отпилила, а губы надула»: какой была красотка-любовница Тимати несколько лет назад

Тимати и Валентина Иванова. Фото: Global Look Press

Тимати и Валентина Иванова. Фото: Global Look Press

В Сети появились архивные снимки Валентины Ивановой.

После того, как Валентина Иванова закрутила роман с Тимати, за девятнадцатилетней моделью стали следить миллионы любопытных пользователей Сети. Правда, разузнать о прошлом красотки толком ничего не удалось.

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Недавно всплыло видео, которое подтвердило знакомство девушки со специалистом по VIP-знакомствам Петром Листерманом. Однако данные о том, что Валентина пользовалась услугами известного «сводника», не нашли подтверждения.

Также Telegram-канал Yobajur раздобыл архивные снимки Ивановой, которые были сделаны в 2015 году. На них модель предстала блондинкой.

Валентина Иванова. Фото: Telegram-канал Yobajur

По мнению пользователей, свою нынешнюю яркую внешность Валентина получила не без помощи пластического хирурга.

«Обычная девушка была, а стала копией Ирины Шейк. Без пластики не обошлось»; «Нос отпилила, а губы надула, очевидно же»; «Была симпатичная, а стала вообще красотка! Может, просто выросла, чего набросились. Мне кажется, пластика тут минимальна», — написали они.

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