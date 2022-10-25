В стиле спорт-шик: Альбина Джанабаева отметилась в плаще песочного цвета и остромодных брюках карго

На этот раз артистка выложила снимок, на котором предстала в песочном плаще и модных брюках карго оранжевого цвета. Наряд в стиле спорт-шик дополнили кроссовки. Она покрасовалась на прогулке. Джанабаева выбрала броский и комфортный образ.

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