В стиле спорт-шик: Альбина Джанабаева отметилась в плаще песочного цвета и остромодных брюках карго

Альбина Джанабаева

Альбина Джанабаева. Фото: соцсети звезды

Жена Валерия Меладзе поделилась новым фото. Она похвасталась яркими образом.

Альбина Джанабаева была солисткой группы «ВИА Гра». Она смогла стать популярной. Много лет певица скрывала свой роман с Валерием Меладзе. У них уже рос сын Константин, когда они сыграли свадьбу. Также у пары растет восьмилетний сын Лука, а в прошлом году у них родилась дочка Агата. В этом году супруги стали редко выходить на связь с подписчиками.

Не так давно Джанабаева засняла чемоданы. Поклонники заподозрили, что она уезжает из страны. Меладзе гастролировал, и порой в Сети оказывались кадры с его выступлений. А на днях Альбина выложила фото, на котором пьет кофе в кафе. Она выпустила новый трек, о чем поспешила сообщить.

На этот раз артистка выложила снимок, на котором предстала в песочном плаще и модных брюках карго оранжевого цвета. Наряд в стиле спорт-шик дополнили кроссовки. Она покрасовалась на прогулке. Джанабаева выбрала броский и комфортный образ. 

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Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Меладзе.

«Ну до чего красивая», «Вы вообще не стареете», «Так непривычно видеть вас в таком прикиде», «Очень яркая», «Красивая! Соскучились», — стали писать подписчики.

Альбина Джанабаева. Фото: соцсети звезды

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