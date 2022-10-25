Ирина Дубцова даст «живой» концерт в эфире «Русского Радио»

Поклонники Ирины Дубцовой смогут услышать голос любимой исполнительницы 27 октября в 17.00: именно в это время «Русское Радио» будет транслировать ее сольный концерт в рамках проекта «Золотой микрофон».

Как известно, Ирина Дубцова не только певица, но и автор своих песен: она рассказывает в них о том, что волнует ее и тысячи других женщин. Артистка обещает исполнить не только всеми любимые хиты, но и новые песни, а какие именно — станет сюрпризом.

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Выступление будет «живым», как и все концерты «Золотого микрофона», проходящие в мультимедийной студии «Русского Радио».