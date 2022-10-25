«Как будто на улице ночевала»: Бородина без макияжа и в пальто оверсайз предстала с утра на честном фото

Звезда позировала в футболке и черных джинсах. На плечи она накинула пальто оверсайз. Волосы Бородина собрала в пучок. Она была без макияжа, а под глаза наклеила патчи. Телеведущая дополнила образ кроссовками и очками с круглыми стеклами.

«Как будто на улице ночевала. К вечеру должна привести себя в божеский вид», — написала она.

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