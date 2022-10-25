«Как будто на улице ночевала»: Бородина без макияжа и в пальто оверсайз предстала с утра на честном фото

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она уже давно ведет шоу «Дом-2». Примечательно, что Ксения стала знаменитой и разбогатела. Она часто хвастается новыми нарядами. Телеведущая предпочитает много путешествовать и тратить гонорары на роскошную жизнь. После развода с Курбаном Омаровым звезда также старается держать себя в форме.
Не так давно Бородина стала активно заниматься спортом. Для вечеринок и съемок она зачастую выбирает броские наряды. Обычно телеведущая заставляет поклонников завидовать ей. Но на этот раз она решила показать честный кадр. Ксения показала, как выглядит по утрам.
Звезда позировала в футболке и черных джинсах. На плечи она накинула пальто оверсайз. Волосы Бородина собрала в пучок. Она была без макияжа, а под глаза наклеила патчи. Телеведущая дополнила образ кроссовками и очками с круглыми стеклами.
«Как будто на улице ночевала. К вечеру должна привести себя в божеский вид», — написала она.
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Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ксения. Многие отметили, что в 39 лет она может затмить многих сверстниц.
«Ох, всем бы так выглядеть», «Все мы иногда так выглядим», «Ну если убрать патчи, то все нормально», «Ну прям обычная девушка», «Очень даже красивая», «Иногда без лоска выглядите круче», — стали писать подписчики.