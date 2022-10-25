Родион Газманов: «В Нью-Йорке я не нашел мест, где можно хорошо поесть»

В новом интервью 41-летний певец Родин Газманов признался, что любит поесть, и назвал свои любимые рестораны в Москве. А когда его спросили, что в российской столице лучше, чем в других крупных городах мира, он снова заговорил о еде.

«Я пробыл четыре дня на Манхэттене, прогуливался и самостоятельно, и в компании друзей, которые хорошо знают город и водили меня в рестораны. Так вот я не нашел места, где кормили бы лучше, чем в Москве. У нас очень-очень качественно кормят, у нас высокий стандарт в плане еды», — рассказал артист журналу «Москвич». «Я был шокирован, что в Нью-Йорке я не нашел мест, где можно хорошо поесть. Вы, конечно, подумаете, что я сосредоточен исключительно на еде, и это отчасти так».

Певец также похвалил московскую архитектуру и красоту местного метрополитена. По его словам, столичная подземка — самая красивая в мире и одна из самых чистых.

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