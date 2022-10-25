Лена Катина разъяснила слухи о своей беременности

В последнее время появились слухи о беременности экс-солистки группы «Тату» Лены Катиной. Подписчики отметили, что певица заметно прибавила в весе, и заподозрили, что она ждет ребенка.

В интервью Катина не подтвердила факт беременности. Впрочем, она призналась, что мечтает о дочке и они с мужем «активно работают» над этим.

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