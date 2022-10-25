Известная актриса вмешалась в скандал с Антоном Красовским

Известная актриса Ксения Алферова в ужасе от слов уже бывшего сотрудника RT Антона Красовского. Журналист, напомним, призвал жестоко расправляться с украинскими детьми, за что и был уволен Маргаритой Симоньян тут же.
Артистка сравнила Красовского с нечистью. По мнению Ксении, Антона нужно наказать более серьезно.
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«Его нужно с треском выгнать отовсюду и уголовное дело завести. За время своей «славной» карьеры он наговорил уже не на одну статью. Кто за ним стоит? Кто его так яростно продвигает?» — поинтересовалась Алферова в соцсетях.