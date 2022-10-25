«Русские девушки в Мадриде»: Нетребко щегольнула в леопардовом платье макси и сапожках на променаде

Анна Нетребко уже много лет гастролирует, давая концерты на больших площадках. Примечательно, что в этом году оперная дива лишилась части работы, так как некоторые театры перестали с ней сотрудничать. Но она вернулась на сцену. Недавно звезда уже выступала в Израиле и Италии.
Анна смогла провести время дома. Она давно живет в Вене, где обустроила двухэтажные апартаменты с террасой на крыше. Но певица редко отказывается от путешествий. На этот раз она приехала в Испанию.
Теперь Нетребко дает концерты в Мадриде. Вечерами она блистает на сцене королевской оперы, а днем наслаждается общением с друзьями и прогулками. Артистка взяла с собой множество нарядов. На этот раз она облачилась в леопардовое платье макси в изумрудном цвете и дополнила образ косынкой в тон, а также сапожками. Она повеселилась с подругой, которая была в костюме Dolce & Gabbana.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
«Русские девушки в Мадриде — «Габбана» и «леоперд», и не надо изменять привычкам! Женя! Так рада была вас увидеть! И где бы мы ни были…» — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит оперная дива. Многие осыпали ее комплиментами.
«Мадрид обалдел, наверное, от таких красавиц», «Как вам классно, Анна, в таких платьях! Так женственно и юно выглядите! Очень обаятельно», «Любимые Анечка, Тиша! Счастлива видеть, безумно», «Да, каждая „русская“ женщина немножко Киркоров», — стали писать подписчики.
Анна Нетребко с сыном. Фото: соцсети звезды