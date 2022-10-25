«Русские девушки в Мадриде»: Нетребко щегольнула в леопардовом платье макси и сапожках на променаде

Теперь Нетребко дает концерты в Мадриде. Вечерами она блистает на сцене королевской оперы, а днем наслаждается общением с друзьями и прогулками. Артистка взяла с собой множество нарядов. На этот раз она облачилась в леопардовое платье макси в изумрудном цвете и дополнила образ косынкой в тон, а также сапожками. Она повеселилась с подругой, которая была в костюме Dolce & Gabbana.

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